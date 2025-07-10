К школе в Наро-Фоминске пристроят спортивный корпус
Спортивный корпус площадью около 960 квадратных метров пристроят к школе №6 в Наро-Фоминске на улице Ефремова. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
Корпус будет одноэтажным и прямоугольным в плане. Колористическое решение выдержано в светло-серой гамме.
«В спортивном корпусе можно будет проводить занятия одновременно для двух классов по 22 ученика в каждом», — отметила министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.В здании разместится спортивный зал, тренерские помещения, снарядная, раздевалки с душевыми, технические помещения и пост охраны. В вестибюле предусмотрена гардеробная и зона ожидания для родителей.
Строительство планируется завершить в начале 2026 года.