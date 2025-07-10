К школе в Наро-Фоминске пристроят спортивный корпус

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Спортивный корпус площадью около 960 квадратных метров пристроят к школе №6 в Наро-Фоминске на улице Ефремова. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.



Корпус будет одноэтажным и прямоугольным в плане. Колористическое решение выдержано в светло-серой гамме.

«В спортивном корпусе можно будет проводить занятия одновременно для двух классов по 22 ученика в каждом», — отметила министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.
В здании разместится спортивный зал, тренерские помещения, снарядная, раздевалки с душевыми, технические помещения и пост охраны. В вестибюле предусмотрена гардеробная и зона ожидания для родителей.

Строительство планируется завершить в начале 2026 года.
Лев Каштанов

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