В одинцовском ЖК «Равновесие» ввели в эксплуатацию три дома на 486 квартир

10 июля 2025, 11:05

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Три новостройки, в которых суммарно расположено 586 квартир, ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Равновесие» в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Общая площадь домов составляет 36 тысяч квадратных метров. В них представлены квартиры разных типов: от студий до вариантов с тремя спальнями и собственным патио.





«Всего за июнь-июль завершено строительство пяти домов общей площадью свыше 80 тысяч квадратных метров на 1088 квартир. Таким образом мы полностью закончили строительство уже второй очереди квартала «Равновесие», — цитируются в сообщении слова директора департамента девелопмента проектов Московского региона ГК «КОРТРОС» Данила Пилипенко.