К системе «Умный ФОК» подключат ещё более 80 спортивных учреждений Подмосковья

30 марта 2026, 16:02

Проект «Умный ФОК» реализуется на территории Московской области. Он помогает с оптимизировать нагрузку на спортивные учреждения. Перспективы проекта обсудили на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и округов.





В рамках проекта искусственный интеллект анализирует и оптимизирует нагрузку на физкультурно-оздоровительные комплексы, создавая максимально удобное для жителей расписание.





«Цель проекта — чтобы каждый спортивный объект был доступен, чтобы время в нём было расписано. Автоматизация с использованием искусственного интеллекта позволяет грамотно планировать и видеть, где ФОКи загружены, работают ритмично, доступность высокая, а где нужно предпринять определённые действия», — сказал Андрей Воробьёв.

«В 200 ФОКах уже установили камеры с искусственным интеллектом, которые следят за посещаемостью. 81 ФОК будет оборудован в этом году», — сказал Абарёнов.