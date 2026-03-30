К системе «Умный ФОК» подключат ещё более 80 спортивных учреждений Подмосковья
Проект «Умный ФОК» реализуется на территории Московской области. Он помогает с оптимизировать нагрузку на спортивные учреждения. Перспективы проекта обсудили на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководителями региональных министерств, ведомств и округов.
В рамках проекта искусственный интеллект анализирует и оптимизирует нагрузку на физкультурно-оздоровительные комплексы, создавая максимально удобное для жителей расписание.
«Цель проекта — чтобы каждый спортивный объект был доступен, чтобы время в нём было расписано. Автоматизация с использованием искусственного интеллекта позволяет грамотно планировать и видеть, где ФОКи загружены, работают ритмично, доступность высокая, а где нужно предпринять определённые действия», — сказал Андрей Воробьёв.О развитии проекта доложил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
«В 200 ФОКах уже установили камеры с искусственным интеллектом, которые следят за посещаемостью. 81 ФОК будет оборудован в этом году», — сказал Абарёнов.Он добавил, что важнейшими целями проекта является полная загрузка спортивных объектов, а также возможность принимать решения о новом строительстве на основе реальных данных из аналогичных ФОКов, расположенных рядом. Благодаря этому средства не будут выделяться вслепую.