Капремонт главного корпуса больницы в Жуковском готов почти на треть
В главном лечебном корпусе Жуковской областной клинической больницы проводится капитальный ремонт. В настоящее время его готовность достигла 30%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт ведётся по подмосковной госпрограмме, направленной на обновление и строительство объектов социальной инфраструктуры.
«Сейчас в корпусе занимаются кладкой перегородок и усилением плит перекрытий, а также гидроизоляцией пола, штукатурят стены, монтируют системы вентиляции и отопления, кладут плитку и меняют окна», — говорится в сообщении.Завершить работы должны в декабре 2027 года.
Ранее сообщалось, что в Московской области за последние три года капитально отремонтировали 5 178 многоквартирных домов.