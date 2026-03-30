Капремонт главного корпуса больницы в Жуковском готов почти на треть

30 марта 2026, 15:12

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В главном лечебном корпусе Жуковской областной клинической больницы проводится капитальный ремонт. В настоящее время его готовность достигла 30%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт ведётся по подмосковной госпрограмме, направленной на обновление и строительство объектов социальной инфраструктуры.





«Сейчас в корпусе занимаются кладкой перегородок и усилением плит перекрытий, а также гидроизоляцией пола, штукатурят стены, монтируют системы вентиляции и отопления, кладут плитку и меняют окна», — говорится в сообщении.