30 марта 2026, 15:48

оригинал Андрей Голубев (фото: пресс-служба Мособлдумы)

Около десяти тысяч детей появились на свет в Московской области с начала текущего года. Сберечь здоровье матери и ребёнка помогает одна из самых эффективных в стране систем родовспоможения, созданная по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





В Подмосковье работают 74 женские консультации, 20 роддомов и шесть перинатальных центров, а также десять центров репродуктивного здоровья.





«За сухими цифрами стоят реальные человеческие истории: тысячи семей, которые стали родителями благодаря новейшим медицинским технологиям», — сказал член фракции «Единая Россия» в Мособлуме Андрей Голубев.