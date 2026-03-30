В Подмосковье с начала года родились около 10 тысяч детей
Около десяти тысяч детей появились на свет в Московской области с начала текущего года. Сберечь здоровье матери и ребёнка помогает одна из самых эффективных в стране систем родовспоможения, созданная по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
В Подмосковье работают 74 женские консультации, 20 роддомов и шесть перинатальных центров, а также десять центров репродуктивного здоровья.
«За сухими цифрами стоят реальные человеческие истории: тысячи семей, которые стали родителями благодаря новейшим медицинским технологиям», — сказал член фракции «Единая Россия» в Мособлуме Андрей Голубев.Он также отметил, что всем младенцам, родившимся в Московской области, делают неонатальный скрининг. Он позволяет выявить различные генетические нарушения и своевременно начать терапию. В этом году на проведение этого анализа из бюджета региона выделят более 300 млн рублей.
В число подмосковных достижений входит также выхаживание недоношенных детей, в том числе — с экстремально низкой массой тела. Врачи в регионе спасают 97% таких младенцев.
Реализацию Народной программы за минувшие пять лет по направлению «Молодёжь и дети» партийцы обсудили на форуме, прошедшем Нижнем Новгороде. Сейчас ведётся формирование новой Народной программы.