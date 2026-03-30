В Клину начался снос аварийного дома
Одноэтажный многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянии, начали сносить в Талицком проезде в Клину. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом построили 67 лет назад, его общая площадь составляет около 150 квадратных метров.
«Со временем постройка обветшала. По результатам обследования её признали аварийной, жильцов оттуда расселили. После этого дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Сейчас рабочие демонтируют конструкции здания и убирают территорию от строительного мусора. Завершить работы планируется до конца апреля.
Всего в Клину выявили 303 аварийных здания, самостроя и недостроя. В настоящее время 230 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.