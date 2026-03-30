В Клину начался снос аварийного дома

30 марта 2026, 14:44

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянии, начали сносить в Талицком проезде в Клину. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили 67 лет назад, его общая площадь составляет около 150 квадратных метров.





«Со временем постройка обветшала. По результатам обследования её признали аварийной, жильцов оттуда расселили. После этого дом внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.