ОЭЗ «Дубна» вновь стала лидером рейтинга инвестиционной привлекательности
ОЭЗ «Дубна» вошла в число лидеров IX Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Подмосковную площадку в очередной признали одной из лучших среди ОЭЗ технико-внедренческого типа, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Рейтинг составили на основе оценки деятельности этих площадок в 2024 году. ОЭЗ «Дубна» давно стала точкой притяжения для высокотехнологических инвесторов.
«Площадка занимает первое место в стране по количеству действующих резидентов. К концу прошлого года их число превысило 160. Суммарный объём инвестиций, осуществлённых компаниями на территории ОЭЗ за это время, составил 100 млрд рублей. На предприятиях удалось создать свыше 9300 рабочих мест», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что ОЭЗ «Дубна» продолжает расширять инфраструктуру и привлекать новых резидентов.
По данным министерства, всего в лонг-лист IX рейтинга вошло 48 особых экономических зон.