ОЭЗ «Дубна» вновь стала лидером рейтинга инвестиционной привлекательности

05 декабря 2025, 16:39

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

ОЭЗ «Дубна» вошла в число лидеров IX Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Подмосковную площадку в очередной признали одной из лучших среди ОЭЗ технико-внедренческого типа, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Рейтинг составили на основе оценки деятельности этих площадок в 2024 году. ОЭЗ «Дубна» давно стала точкой притяжения для высокотехнологических инвесторов.

«Площадка занимает первое место в стране по количеству действующих резидентов. К концу прошлого года их число превысило 160. Суммарный объём инвестиций, осуществлённых компаниями на территории ОЭЗ за это время, составил 100 млрд рублей. На предприятиях удалось создать свыше 9300 рабочих мест», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.