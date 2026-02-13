К уборке региональных дорог Подмосковья от снега привлекли более 560 спецмашин

13 февраля 2026, 11:19

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 1 300 человек и более 560 единиц специальной техники привлекли к уборке региональных дорог Московской области от снега и наледи. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.





Особый режим работы дорожных служб пришлось ввести из-за очередного сильного снегопада, обрушившегося на столичный регион.





«Работу также продолжает оперативный штаб областного Минтранса: специалисты следят за дорожно-транспортной обстановкой, направляют технику на сложные участки и занимаются ликвидацией заторов», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.