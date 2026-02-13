На уборку снега в Чехове вывели около 170 человек и более 40 единиц техники

13 февраля 2026, 10:08

оригинал Фото: пресс-служба администрации м.о. Чехов

В столичный регион снова пришёл сильный снегопад. Для расчистки улиц и дворов коммунальные службы округа Чехов перевели на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В уборке участвуют 115 дворников и дорожных рабочих, а также свыше 150 сотрудников управляющих компаний. Используется более 40 единиц специальной техники.





«Снег не только сметают, но и вывозят. С начала зимы с дворовых территорий вывезли 11 тысяч кубометров снега, а с муниципальных дорог — 19 тысяч кубометров», — отметил глава округа Михаил Собакин.