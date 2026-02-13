В подмосковных Бронницах промышленные альпинисты очищают крыши от снега и наледи

13 февраля 2026, 10:17

оригинал Фото: собкор РИАМО Ольга Антонова

В Бронницах продолжают работы по очистке крыш многоквартирных домов от снега и наледи. Из-за обильных осадков и риска схода ледяных глыб к уборке привлекли бригаду промышленных альпинистов. Сейчас специалисты работают на крыше дома № 9 на Московской улице, а накануне очистили соседний дом № 7. Об этом сообщили в РИАМО.