В подмосковных Бронницах промышленные альпинисты очищают крыши от снега и наледи
В Бронницах продолжают работы по очистке крыш многоквартирных домов от снега и наледи. Из-за обильных осадков и риска схода ледяных глыб к уборке привлекли бригаду промышленных альпинистов. Сейчас специалисты работают на крыше дома № 9 на Московской улице, а накануне очистили соседний дом № 7. Об этом сообщили в РИАМО.
В бригаде задействованы четыре человека: трое находятся на кровле, один — на земле и обеспечивает страховку. Толщина снежного покрова на крышах достигает полуметра. Для ускорения процесса вместо лопат применяются волокуши, что позволяет быстрее убирать снег.
По словам альпиниста с двадцатилетним стажем Ивана Овчарова, сложность работ в городской среде заключается в отсутствии надёжных точек крепления. Иногда специалистам приходится использовать деревья или элементы зданий для страховки.
Все участники работ оснащены профессиональным снаряжением — страховочными системами, спусковыми устройствами и дополнительными средствами безопасности.
Работы ведут с соблюдением строгих требований охраны труда. В среднем один альпинист очищает от 250 до 300 м² кровли в день, однако объём зависит от сложности конструкции крыши и погодных условий.
