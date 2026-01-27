К уборке региональных дорог в Подмосковье привлекли 500 единиц спецтехники
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Около 500 единиц специальной техники вывели на региональные дороги Московской области для борьбы с последствиями снегопада во вторник, 27 января. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
Глава министерства Марат Сибатулин отметил, что дорожная ситуация остаётся сложной, движение в ряде мест затруднено.
«В ночь на вторник специалисты Мосавтодора очистили от снега и обработали от льда семь тысяч километров региональных дорог. Сегодня снегопад продолжается, в уборке задействованы около 1,3 тыс. дорожников», — добавил Марат Сибатулин.Он также рассказал, что в 12 жилых комплексах ведётся работа по расчистке маршрутов общественного транспорта.
Жителей призывают по возможности сократить поездки на личном транспорте и оказывать содействие дорожным службам: переставлять машины, если они мешают уборке снега.