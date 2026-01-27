С улиц Московской области за неделю эвакуировали более 3,6 тыс. машин
3 632 автомобиля эвакуировали с подмосковных улиц за минувшую неделю за нарушения правил остановки и стоянки. Это на 45 автомобилей меньше, чем неделей ранее, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Округом-лидером недельного антирейтинга нарушителей стали Химки.
«В Химках на штрафные стоянки отправили 392 машины. Второе место занял округ Красногорск: там эвакуировали 356 неправильно припаркованных машин. На третье место вышел округ Мытищи с 323 автомобилями. Четвёртым стал Ленинский округ (315 машин), а замыкает топ-5 округ Люберцы (277 машин)», — говорится в сообщении.Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112 или через мобильное приложение «112 МО».