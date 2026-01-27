С лесных дорог Подмосковья убирают поваленные снегом деревья
Подмосковные лесничие приступили к уборке деревьев и веток, упавших на дороги из-за сильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Осадки ломают верхушки и ветви деревьев, а также вызывают снеговал: в этом случае деревья из-за скопившегося на кроне снега выворачивает из земли с корнем.
«В ходе патрулирования сотрудники лесничеств оперативно убирают с лесных дорог последствия снеговала и снеголома, чтобы у автомобилистов был безопасный проезд», — говорится в сообщении.Отмечается, что особенно часто завалы образуются на узких дорогах среди лесов со старыми деревьями. Для того, чтобы оперативно приводить всё в порядок, лесничие возят с собой бензопилы и прочее спецоборудование.