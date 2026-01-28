К уборке снега в Чехове привлекли дополнительную технику
Все спецмашины коммунальных служб Чехова вывели на уборку округа от снега. Кроме того, дополнительную технику предоставили коммерческие предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В настоящее время коммунальщики расчистили уже 400 километров муниципальных дорог.
«Работа по вывозу снега идёт в непрерывном режиме и будет продолжаться до полной очистки всего округа. Безусловно, каждый житель беспокоится о своем доме и своей дороге, поэтому мы стараемся корректировать работы с учетом запросов», — отметил глава Чехова Михаил Собакин.Всего на балансе муниципалитета около 940 дорог, более 30 внутриквартальных проездов, а также дворы, общественные территории, детские и спортивные площадки.
Подать заявку на уборку снега жители округа могут по телефону Мосавтодора (8-800-250-40-04) и МБУ «Чеховское благоустройство» (8-800-300-87-43).