К уборке снега в Чехове привлекли дополнительную технику

28 января 2026, 11:00

Фото: пресс-служба администрации м.о. Чехов

Все спецмашины коммунальных служб Чехова вывели на уборку округа от снега. Кроме того, дополнительную технику предоставили коммерческие предприятия. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время коммунальщики расчистили уже 400 километров муниципальных дорог.





«Работа по вывозу снега идёт в непрерывном режиме и будет продолжаться до полной очистки всего округа. Безусловно, каждый житель беспокоится о своем доме и своей дороге, поэтому мы стараемся корректировать работы с учетом запросов», — отметил глава Чехова Михаил Собакин.