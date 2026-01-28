Волонтёры Подольска расчищают дворы и детские площадки после снегопада
Видео: Telegram-канал @volontermo
После снежного циклона волонтёры Подмосковья вновь вышли помогать коммунальным службам. Активисты взяли лопаты и присоединились к расчистке дворов, общественных пространств и подъездов к социальным объектам.
Многие добровольцы участвуют не впервые и хорошо знают, где помощь нужна в первую очередь. Сегодня волонтёры из Подольска расчистили от снега хоккейную и детскую площадки, парковочные места и проезды во дворе дома № 3 на улице Кирова. Работы провели оперативно, чтобы жителям было проще передвигаться после сильного снегопада.
Добровольцы отмечают, что выходят на помощь по собственной инициативе и всегда работают в связке с коммунальщиками. Такая поддержка особенно важна в периоды сильных осадков, когда нагрузка на службы в разы возрастает.
Волонтёры Подмосковья работают во всех муниципалитетах региона. Они регулярно выходят на расчистку дворов и общественных пространств, поддерживают жителей, помогают поддерживать порядок и безопасность на улицах.
