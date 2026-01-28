Волонтёры Подольска расчищают дворы и детские площадки после снегопада

28 января 2026, 10:26

Видео: Telegram-канал @volontermo

После снежного циклона волонтёры Подмосковья вновь вышли помогать коммунальным службам. Активисты взяли лопаты и присоединились к расчистке дворов, общественных пространств и подъездов к социальным объектам.