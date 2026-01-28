С моста Ленинградского шоссе в Химках за ночь вывезли 320 кубометров снега
Коммунальные службы городского округа Химки перевели на усиленный режим работы из-за мощного снегопада, накрывшего столичный регион. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На ночную смену коммунальщики вышли 27 января после 23:00.
«Работы велись на разных участках, в том числе на мосту Ленинградского шоссе, откуда вывезли 320 кубометров снега», — говорится в сообщении.Уборка проводилась также на проспектах Мира, Юбилейном и Ленинском, улицах Калинина, Чкалова, Гоголя, Лавочкина, 9 Мая, Мичурина, Дружбы и по другим адресам.
Утром на дежурство заступили другие бригады.
Ранее сообщалось, что из-за снегопада Мосводоканал перевёл все свои филиалы в режим повышенной готовности.