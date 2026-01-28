Коммунальная техника начала расчищать от снега дубненские парковки
В Левобережном районе Дубны коммунальные службы приступили к очистке от снега парковочных мест и ликвидации крупных сугробов вдоль дорог. Работы начали с Тверской улицы.
Трактор счищает снег с обочины и с помощью снегоочистителя загружает его в самосвал.
Технология отработана: грузовик занимает место перед трактором, и тракторист даёт один сигнал. Для начала движения трактор сигналит дважды, и техника приступает к работе. За трактором ждёт следующий самосвал. После заполнения первого второй занимает место впереди, а колонна продолжает движение и расчистку улиц.
Грейдер «Рыбинец» разбивает снежные завалы и расширяет полосы для движения автомобилей. Погрузчик «Волжанин» ковшом убирает снег с проезжей части и парковок. После расчистки Тверской улицы спецтехника отправится на улицы Володарского и Макаренко.
