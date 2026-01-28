Коммунальная техника начала расчищать от снега дубненские парковки

28 января 2026, 10:31

оригинал Фото: Анастасия Игнатова

В Левобережном районе Дубны коммунальные службы приступили к очистке от снега парковочных мест и ликвидации крупных сугробов вдоль дорог. Работы начали с Тверской улицы.