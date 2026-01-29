К уборке снега в Орехово-Зуевском округе присоединились лесничие

29 января 2026, 10:13

оригинал Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

Мощный снегопад, обрушившийся на столичный регион, заставил привлекать дополнительные ресурсы для уборки дорог и общественных пространств. В Орехово-Зуевском округе на помощь коммунальным службам пришли сотрудники местного филиала Мособллеса. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Лесничие задействованы в работах по расчистке важных магистралей, а также подъездов к социально значимым объектам.





«Мы оперативно подключились к работам по ликвидации последствий снегопада. Техника лесничества используется в усиленном режиме для обеспечения комфорта жителям», – сказал директор Орехово-Зуевского филиала Мособллеса — лесничий Василий Рябов.