К уборке снега в Орехово-Зуевском округе присоединились лесничие
Мощный снегопад, обрушившийся на столичный регион, заставил привлекать дополнительные ресурсы для уборки дорог и общественных пространств. В Орехово-Зуевском округе на помощь коммунальным службам пришли сотрудники местного филиала Мособллеса. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Лесничие задействованы в работах по расчистке важных магистралей, а также подъездов к социально значимым объектам.
«Мы оперативно подключились к работам по ликвидации последствий снегопада. Техника лесничества используется в усиленном режиме для обеспечения комфорта жителям», – сказал директор Орехово-Зуевского филиала Мособллеса — лесничий Василий Рябов.К уборке снега в округе лесничество подключилось с 27 января. Участки работ определяются исходя из потребностей на местах.