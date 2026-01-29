Волонтёры Жуковского убрали снег на тротуаре у Вечного огня
Уборку снега провели члены отделения движения «Волонтёры Подмосковья» в Жуковском на тротуаре у Вечного огня, у также у гимназии №1. Об этом сообщает корреспондент Ольга Вельшикаева.
Ребята регулярно помогают коммунальным службам с расчисткой снега.
«Самое сложное в нашей работе — это слежавшийся снег и лёд. Но мы справляемся», — рассказал координатор движения «Волонтёры Подмосковья» в Жуковском Алексей Петришин.Добровольцы расчистили также лестницу общего пользования и несколько пешеходных переходов. Присоединиться к ним и помочь поддерживать комфорт и порядок в городе, несмотря на сильный снегопад, могут все желающие. Волонтёры гарантируют, что работа на общее благо в хорошей компании создаёт отличное настроение.