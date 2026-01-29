Волонтёры Жуковского убрали снег на тротуаре у Вечного огня

29 января 2026, 09:56

оригинал Фото: Ольга Вельшикаева

Уборку снега провели члены отделения движения «Волонтёры Подмосковья» в Жуковском на тротуаре у Вечного огня, у также у гимназии №1. Об этом сообщает корреспондент Ольга Вельшикаева.





Ребята регулярно помогают коммунальным службам с расчисткой снега.





«Самое сложное в нашей работе — это слежавшийся снег и лёд. Но мы справляемся», — рассказал координатор движения «Волонтёры Подмосковья» в Жуковском Алексей Петришин.