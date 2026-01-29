На ночную уборку дорог в Зарайске вышли девять машин

29 января 2026, 09:11

оригинал Фото: Станислав Орлов

Девять единиц спецтехники занимались уборкой улиц, проездов и тротуаров в Зарайске от снега в ночь на 29 января, передаёт корреспондент Станислав Орлов.





Коммунальщики округа перешли на круглосуточный режим работы из-за мощного снегопада, который обрушился на столичный регион.





«Расчисткой проезжей части занимались восемь комбинированных дорожных машин и тракторов, а в три часа ночи к ним присоединился малый фронтальный погрузчик, который очищает от снега тротуары и пешеходные зоны, сделать их безопасными для людей», — говорится в сообщении.