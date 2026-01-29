На ночную уборку дорог в Зарайске вышли девять машин
Девять единиц спецтехники занимались уборкой улиц, проездов и тротуаров в Зарайске от снега в ночь на 29 января, передаёт корреспондент Станислав Орлов.
Коммунальщики округа перешли на круглосуточный режим работы из-за мощного снегопада, который обрушился на столичный регион.
«Расчисткой проезжей части занимались восемь комбинированных дорожных машин и тракторов, а в три часа ночи к ним присоединился малый фронтальный погрузчик, который очищает от снега тротуары и пешеходные зоны, сделать их безопасными для людей», — говорится в сообщении.Работы в усиленном режиме будут продолжаться, пока погода не наладится.
Ранее сообщалось, что в Бронницах ночью дороги очищала бригада с шестью дорожными машинами и погрузчиком.