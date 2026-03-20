К «умному» мониторингу освещения в Подмосковье подключили ещё 16 тысяч фонарей

20 марта 2026, 10:46

Инновационная система контроля за исправностью уличного освещения используется в Московской области. С начала года к ней подключили более 16 тысяч фонарей, а общее число объектов мониторинга составило свыше 254 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного государственного управления, информационных технологий и связи.





Система проверяет состояние фонарей и линий освещения в режиме реального времени и систематизирует эту информацию.





«Данные отображаются на дашборде для оперативного реагирования. Система также распределяет по обслуживающим организациям обращения жителей и отправляет уведомления о выявленных неисправностях в чат-бот», — говорится в сообщении.