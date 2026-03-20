В Красногорске завершают строительство медцентра с дневным наркостационаром

20 марта 2026, 10:29

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание амбулаторно-поликлинического отделения с дневным наркологическим стационаром строят на Речной улице в Красногорске. В настоящее время готовность объекта составляет более 85%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь трёхэтажного здания составляет более двух тысяч квадратных метров. Там разместят диспансерно-поликлинические отделения для взрослых и детей, наркостационар для взрослых, кабинет медицинского освидетельствования и аптеку.



