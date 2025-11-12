К услуге для многодетных на госпортале Подмосковья добавили «умные сервисы»

12 ноября 2025, 10:08

Два новых сервиса подключили к комплексной услуге «Многодетная семья» на госпортале Московской области, они облегчат подачу заявок. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Сервисы автоматически проверяют наличие прав на льготы и рассылают совершеннолетним членам семьи форму о согласии на обработку персональных данных. Подробнее о нововведении рассказала глава Мингосупраления Подмосковья Надежда Куртяник.





«Теперь при подаче заявления сервис сразу проверит наличие действующего статуса «Многодетная семья», назначалась ли поддержка ранее и не ждёт ли решения другое заявление по этой услуге. «Умный сервис» также проверяет наличие права на получение социальной карты, и в случае его отсутствия отображает эту информацию на экране», — сказала Надежда Куртяник.