Ветераны СВО проходят обучение по проекту «Герои Подмосковья»

12 ноября 2025, 09:51

оригинал Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

В Подмосковье продолжается реализация регионального проекта «Герои Подмосковья», направленного на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих навыков. Программа помогает ветеранам получить новую профессию и начать карьеру в органах власти или бизнесе.





Полковник запаса и участник проекта Александр Манаенко отметил, что обучение существенно отличается от стандартных курсов повышения квалификации. По его словам, ключевая особенность программы — высокая ответственность и вовлеченность участников.



«Это не "захотел — пришел, захотел — ушел". Здесь нельзя никого подвести. Наставники и преподаватели всегда рядом — они не дают сбиться с пути», — рассказал Манаенко.