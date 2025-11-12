Ветераны СВО проходят обучение по проекту «Герои Подмосковья»
В Подмосковье продолжается реализация регионального проекта «Герои Подмосковья», направленного на профессиональную переподготовку участников боевых действий и развитие их управленческих навыков. Программа помогает ветеранам получить новую профессию и начать карьеру в органах власти или бизнесе.
Полковник запаса и участник проекта Александр Манаенко отметил, что обучение существенно отличается от стандартных курсов повышения квалификации. По его словам, ключевая особенность программы — высокая ответственность и вовлеченность участников.
«Это не "захотел — пришел, захотел — ушел". Здесь нельзя никого подвести. Наставники и преподаватели всегда рядом — они не дают сбиться с пути», — рассказал Манаенко.Для участия в проекте необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, написать эссе, выполнить тестовое задание и пройти собеседование. Лучшие кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в региональных структурах.