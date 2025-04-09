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К услуге для опекунов на госпортале Подмосковья подключили новый сервис

Фото: istockphoto.com/Chagin

Фото: istockphoto.com/Chagin

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Услугу по онлайн-отправке ежегодного отчёта опекунов совершеннолетних обновили на госпортале Московской области: теперь к ней подключён «умный сервис», автоматически проверяющий сведения о подопечных, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«В Подмосковье опекуны и попечители совершеннолетних могут отправлять свой обязательный ежегодный отчёт об имуществе подопечных онлайн — через региональный портал госуслуг. Теперь сведения обо всех подопечных проверяет «умный сервис», и заявителю достаточно выбрать из предложенного списка того подопечного, по которому подается отчет. Благодаря этому заполнение заявления займёт меньше времени», — пояснила министр государственного правления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга по отправке опекунского отчёта предоставляется бесплатно. Достаточно авторизоваться на портале госуслуг, заполнить соответствующую онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Ответ по отчёту поступит в личный кабинет опекуна.

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Модернизация теплоснабжения улучшит жизнь 80% населения Подмосковья, сообщил Воробьев
09 апреля 2025, 11:31

Андрей Воробьев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился информацией о программе модернизации теплоснабжения, которая будет реализована в регионе. Она направлена на улучшение качества жизни для 80% населения Подмосковья.
Программа стартовала в 2024 году, и в течение следующих трех лет власти намерены значительно повысить надежность теплоснабжения. В настоящее время активно проводятся ремонты котельных и сетей, а также работы в жилых домах.

«На эти цели до 2029 года мы выделим почти 103 миллиарда рублей. В этом году мы планируем инвестировать рекордные 45,5 миллиарда рублей в модернизацию всех систем, обновив 442 километра теплосетей и более ста котельных и центральных тепловых пунктов», — отметил Воробьев в интервью газете «Ведомости».
Работы выполняются в сотрудничестве с ресурсоснабжающими организациями. Совместно с концессионерами Подмосковье до 2047 года намерено вложить в модернизацию теплоснабжения 188 миллиардов рублей.

«Мы рассчитываем, что реализация всех программ и концессий значительно улучшит теплоснабжение для 7 миллионов жителей Подмосковья, что составляет почти 80% всего населения региона», — подытожил губернатор.
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Воробьев: более 600 объектов водоснабжения построят и отремонтируют за 3 года
09 апреля 2025, 11:23

Андрей Воробьев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о планах по строительству и ремонту более 600 объектов водоснабжения и водоотведения в регионе в течение трех лет. Чистая вода и эффективные очистные сооружения имеют ключевое значение для Подмосковья.
«В нашем плане на три года — строительство и ремонт свыше 600 объектов, включая 165 водозаборных узлов и 810 километров сетей водоснабжения, 76 очистных сооружений и 382 километра сетей водоотведения», — отметил Воробьев в интервью газете «Ведомости».
Он также добавил, что на эти мероприятия будет выделен 171 миллиард рублей. Обновление и создание новых объектов водоснабжения позволит улучшить качество жизни для 3,5 миллиона жителей региона. Кроме того, в Подмосковье активно развивают надежность энергосистемы, что особенно важно в условиях роста числа частных и многоквартирных домов.

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#воробьёв
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В Балашихе снесли деревянный многоквартирный дом
09 апреля 2025, 11:19

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Деревянный двухэтажный дом на тринадцать квартир, находившийся в аварийном состоянии, снесли в микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Дом, располагавшийся по адресу: улица Жилгородок, 39, был построен в 1948 году, его общая площадь составляла около 535 квадратных метров. Со временем дом обветшал, жильцов оттуда расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В первом квартале 2025 года дом снесли силами администрации округа. В настоящее время участок, который занимала постройка, полностью очищен от строительного мусора.

Всего на территории округе Балашиха было выявлено 370 аварийных объектов, а также самостроев и недостроек. На сегодняшний день снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами более 220 таких объектов.

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#балашиха
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Воробьёв рассказал о совместном обсуждении многих вопросов с властями Москвы
09 апреля 2025, 11:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Москва – сильный конкурент Подмосковья. Однако у Московской области есть преимущества перед столицей, заявил подмосковный губернатор Андрей Воробьёв в интервью «Ведомостям». Также, по его словам, регионы ведут совместное обсуждение многих вопросов.
«Стараемся находить общее, тогда мы все становимся сильнее. Моя команда имеет возможность обсуждения с командой мэра всех важных вопросов на отраслевом уровне. Если начать находить различия между Подмосковьем и Москвой, можно найти их миллион. Там бюджет 4 трлн руб., здесь – 1 трлн. Москва меньше, Подмосковье больше. Но это заведомо ложный путь. Мы выбрали другую стратегию, потому что во главе угла – наши жители, люди. Если ты живешь в Москве, ты заинтересован, чтобы и в столице, и в Подмосковье, где твой дом или твоих родителей, тоже все было хорошо и комфортно», – отметил Воробьёв.
Он добавил, что в Московской области стремятся к тому, чтобы жители оставались работать на подмосковных предприятиях.
«Любой мегаполис притягивает и рабочую силу, и всё самое лучшее. Возьмите Пекин или Шанхай, Нью-Йорк или Париж, Рим или Тель-Авив. Любая столица – мощный магнит. Это реальность жизни. Так и Москва. Порядка 2 млн жителей Подмосковья работают в столице и платят там налоги. Мы в этих условиях стараемся создавать рабочие места, строим современные частные и государственные индустриальные парки. И поверьте, делаем это в хорошем темпе», – сказал губернатор.
Как ранее заявил Воробьёв в том же интервью, применение цифровых технологий позволяет проще отслеживать, что происходит в регионе.

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Андрей Воробьев: в Подмосковье строят современные индустриальные парки
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Андрей Воробьев: в Подмосковье строят современные индустриальные парки
09 апреля 2025, 11:16

Андрей Воробьев (Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев)

В Московской области активно строятся современные индустриальные парки и создаются новые рабочие места, что должно помочь удержать рабочую силу в регионе, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что в настоящее время около 2 миллионов жителей области работают в Москве и платят там налоги.
Губернатор подчеркнул, что реальность такова, что любой мегаполис привлекает рабочую силу и все самое лучшее, приводя в пример такие города, как Пекин, Шанхай, Нью-Йорк, Париж, Рим и Тель-Авив. Он добавил, что Москва также является мощным магнитом. В условиях такой ситуации Московская область стремится создавать новые рабочие места и строить индустриальные парки, как частные, так и государственные. В этом направлении уже достигнут хороший темп.

Воробьев рассказал о новой производственной площадке, запущенной в этом году в Ленинском округе, где на территории площадью 102 гектара планируется открыть от 5 до 10 предприятий. По его словам, площадка уже раскуплена, хотя там еще нет дорог и коммуникаций, поскольку строительство продолжается.

Аналогичные проекты реализуются также в Раменском округе и Жуковском. Губернатор связал успех этих проектов с модернизацией трассы М5 «Урал», которая упростила логистику и подвоз рабочей силы. Он добавил, что в каждом городе власти стараются найти подходящие территории для инвестиций, которые впоследствии окупаются многократно, как это произошло в Дубне.

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