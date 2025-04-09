К услуге для опекунов на госпортале Подмосковья подключили новый сервис

Фото: istockphoto.com/Chagin
Услугу по онлайн-отправке ежегодного отчёта опекунов совершеннолетних обновили на госпортале Московской области: теперь к ней подключён «умный сервис», автоматически проверяющий сведения о подопечных, сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«В Подмосковье опекуны и попечители совершеннолетних могут отправлять свой обязательный ежегодный отчёт об имуществе подопечных онлайн — через региональный портал госуслуг. Теперь сведения обо всех подопечных проверяет «умный сервис», и заявителю достаточно выбрать из предложенного списка того подопечного, по которому подается отчет. Благодаря этому заполнение заявления займёт меньше времени», — пояснила министр государственного правления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Услуга по отправке опекунского отчёта предоставляется бесплатно. Достаточно авторизоваться на портале госуслуг, заполнить соответствующую онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Ответ по отчёту поступит в личный кабинет опекуна.
Читайте также:
Воробьёв: применение цифровых технологий позволяет действовать на опережение
В Подмосковье установили первые аппараты для предоставления коммунальных услуг
Проводить электронное голосование в этом году хотят в 50% жилфонда Подмосковья
Лев Каштанов