Воробьёв: применение цифровых технологий позволяет действовать на опережение

Задача властей Подмосковья – сделать так, чтобы жители чувствовал перемены и планировали своё будущее в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью «Ведомостям». Так он ответил на вопрос, стал ли он ближе к земле, отработав более 10 лет в парламенте и свыше 12 лет губернатором.