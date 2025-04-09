Воробьёв: применение цифровых технологий позволяет действовать на опережение

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Применение цифровых технологий позволяет проще отслеживать, что происходит в регионе. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью «Ведомостям».
«Мы принимаем решение не только по факту того, что случилось, а можем предвидеть, а значит, не допустить, действовать на опережение. Наша задача – чтобы всё, что раздражает человека, – мусор у подъезда, яма во дворе, – решалось быстро, а в будущем – происходило реже. Всё это имеет принципиально важное значение для управления территорией», – подчеркнул глава региона.По словам Воробьёва, власти Подмосковья выстраивают систему, позволяющую везде одинаково быстро реагировать на сложные ситуации. Так он ответил на замечание о том, что Московская область – большая и разнообразная территория, где есть как мегаполисы и наукограды, так и сельские территории.
«Мы, конечно, стараемся. Но одинаково быстро и синхронно всё происходит только в совершенном мире. Если ты живёшь в Химках или в Мытищах, акценты одни, в Серебряных Прудах, Рошале, в Коломне или Озёрах, – другие. Вместе с тем общепринятые вещи мы стараемся улучшать в каждом городе без исключения», – сказал губернатор.Ранее в том же интервью Андрей Воробьёв заявил, что задача властей Подмосковья – сделать так, чтобы жители чувствовал перемены и планировали своё будущее в регионе.
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Лора Луганская