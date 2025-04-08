В Подмосковье установили первые аппараты для предоставления коммунальных услуг

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
В двух городских округах Московской области – Подольске и Красногорске – появились первые видеоинфоматы. Они установлены в торговых центрах в рамках цифровизации сервисов, предоставляющих жителям услуги в сфере ЖКХ, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
Видеоинфоматы представляют собой инновационное решение, объединяющее онлайн-общение с возможностями оффлайн-обслуживания.
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«С их помощью жители могут общаться с консультантами через видеосвязь; сканировать и отправлять документы; получать и распечатывать квитанции и справки, кроме справок с синими печатями, которые выдают только на очном приёме. Можно также оплачивать счета по QR-коду и передавать показания», – говорится в сообщении.Как отметили в министерстве, первые видеоинфоматы расположены по адресам: Подольск, ул. Литейная, д. 31/5; Красногорск, д. Путилково, стр. 16A, ТЦ «Вэйпарк», 2-й этаж.
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Лора Луганская