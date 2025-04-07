Проводить электронное голосование в этом году хотят в 50% жилфонда Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В 2025 году в Московской области планируют проводить электронные голосования собственников в 50% жилого фонда. Об этом стало известно в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с областным правительством и главами округов.
«Управляющие компании – важный элемент жизни в многоквартирном доме. Было много разных вызовов в части легитимного голосования, оперативной смены управляющей компании, если она имела замечания жильцов. Сейчас наша задача – познакомить жителей с удобным механизмом голосования. Мы договорились, что в этом году не менее половины собраний будем проводить в цифре», – сказал Воробьёв.К проекту присоединились уже 1339 МКД, голосования продолжаются ещё в 1615.
Принять участие в электронном голосовании можно в системе ГИС ЖКХ, в мобильном приложении Госуслуги.Дом. Помимо этого, можно передать бумажный бланк администратору собрания, который затем загрузит данные в систему. Это может быть представитель управляющей организации или собственник помещения. Администратор выбирается путём голосования.
Жильцы, которым нужна помощь в установке приложений, могут обратиться в МФЦ.
Активнее всего на новый формат переходят жители городских и муниципальных округов Ступино, Павлово-Посадский, Орехово-Зуевский, Шатура, Кашира, Восход, Шаховская и Бронницы.
Электронное голосование делает невозможной подделку протоколов. Это значит, что никто не может незаконно сменить управляющую организацию. Кроме того, на основании электронного протокола общего собрания собственников дом добавят в реестр лицензий управляющих организаций в течение всего пяти рабочих дней, а не 40, как в случае с бумажным вариантом. При использовании нового формата не нужно перепроверять, были ли собрание и сбор заявлений от жильцов на самом деле.
Электронное голосование удобно тем, что уведомления о проведении приходят жителям на портал «Госуслуги», электронную почту, привязанную к порталу, или в приложение Госуслуги.Дом. Кроме того, сообщения размещаются на информационных стендах, в общедомовых чатах и телеграм-каналах управляющих организаций.
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