Раменский округ полностью готов к отопительному сезону
В Раменском округе завершили подготовку к отопительному сезону. Об этом глава муниципалитета Эдуард Малышев доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву на еженедельном совещании регионального правительства.
В округе провели пробные топки на всех 110 котельных, включая крышные. Проверки проходили в течение четырёх дней на участках в Раменском, Ильинском, Ульяновском и Гжельском. В ходе проверок на одном из участков тепловой сети обнаружили утечку. 19 сентября специалисты заменили 1,5-метровый участок теплосети от дома на улице Коммунистической, 15 в Раменском до тепловой камеры № ТК 1-67.
К отопительному сезону 2025-2026 годов подготовлены все 1528 многоквартирных домов округа. Как отметил Эдуард Малышев, в связи с ухудшением погодных условий отопление в первую очередь запустят на социальных объектах, затем подключат многоквартирные дома.
