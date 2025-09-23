Раменский округ полностью готов к отопительному сезону

23 сентября 2025, 17:51

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

В Раменском округе завершили подготовку к отопительному сезону. Об этом глава муниципалитета Эдуард Малышев доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву на еженедельном совещании регионального правительства.