На четырёх перекрёстках Подмосковья оптимизировали движение

05 ноября 2025, 13:00

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Проезд по четырём перекрёсткам в Московской области сделали более удобным, работы провели в Подольске, Домодедове, Чехове и Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





На перекрёстках в Подольске и Домодедове модернизировали светофоры и поменяли режимы их работы.





«Светофоры отрегулировали на 55-м километре Каширского шоссе в селе Шебанцево округа Домодедово, а также на пересечении улиц Московская и Горького в Подольске», — говорится в сообщении.