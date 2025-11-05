На четырёх перекрёстках Подмосковья оптимизировали движение
Проезд по четырём перекрёсткам в Московской области сделали более удобным, работы провели в Подольске, Домодедове, Чехове и Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
На перекрёстках в Подольске и Домодедове модернизировали светофоры и поменяли режимы их работы.
«Светофоры отрегулировали на 55-м километре Каширского шоссе в селе Шебанцево округа Домодедово, а также на пересечении улиц Московская и Горького в Подольске», — говорится в сообщении.Новые светофоры появились на пересечении улиц Кулаковская Горка и Вересковая в деревне Гришенки округа Чехов и у автобусной остановки «Пироговский теннисный клуб» на Совхозной улице в деревне Пирогово округа Мытищи.