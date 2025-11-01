Путепровод в Опалихе достроит новый подрядчик

01 ноября 2025, 22:35

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Красногорске заключили новый госконтракт на завершение строительства двухполосного путепровода в микрорайоне Опалиха. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Путепровод возводят в составе транспортной развязки, соединяющей улицы Мира и Ольховую. Протяжённость развязки превышает 1900 метров, длина путепровода составляет 137 метров. Сегодня строительная готовность объекта – 60%.

«Прошлый госконтракт расторгли из-за многочисленных нарушений норм, срыва сроков и медленного темпа работ. Предыдущего подрядчика внесли в Реестр недобросовестных организаций Федеральной антимонопольной службы. В ближайшие несколько лет он не сможет участвовать в госзакупках. Приступить к работам в рамках нового контракта планируют до конца года, а завершить строительство – в конце следующего», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.