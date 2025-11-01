Льготники Подмосковья смогут бесплатно ездить по смежным с Москвой маршрутам
Льготники Подмосковья смогут бесплатно ездить по смежным с Москвой маршрутам Для жителей Подмосковья до 60 лет, имеющих право на льготы по социальным картам региона, начал действовать бесплатный проезд на смежных маршрутах общественного транспорта Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Теперь льготным проездом смогут воспользоваться ветераны труда; предпенсионеры в возрасте 60 и 55 лет (мужчины и женщины соответственно); ветераны военной службы; некоторые категории пенсионеров. Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, нужно обратиться в ближайший МФЦ Московской области и перекодировать социальную карту в день посещения. Подавать заявление не нужно», – пояснили в министерстве.Там напомнили, что в начале года правительства Московской области и Москвы заключили соглашение о передаче смежных автобусных маршрутов столице. Сейчас уже передано восемь маршрутов в городском округе Химки.
Список маршрутов можно найти по ссылке.