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Кабанам Лосиного острова ко дню рождения парка обустроили новый вольер

Видео: национальный парк Лосиный остров

Кабаны Фрося и Стёпа получили ко дню рождения Лосиного острова первый подарок. Для них обустроили новый вольер с просторным жилищем, сообщается на сайте национального парка.



«Эко-резиденция» пришлась животным по душе.

«В вольере есть деревянный домик – убежище, где можно спрятаться от ветра и дождя. Под навесом даже в самый знойный день найдётся тенистое местечко. Есть и купальное место с грязевой ванной – специально созданный небольшой водоём с грязью. Это важная часть кабаньего быта», – отмечается в сообщении.
В парке объяснили, зачем кабанам грязевые ванны. Грязь помогает им регулировать температуру тела и защищает от насекомых.

Посетителей пригласили на Лосиную биостанцию понаблюдать за кабанами и оценить их обновлённые владения.
Лора Луганская

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