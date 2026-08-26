Кабанам Лосиного острова ко дню рождения парка обустроили новый вольер
Видео: национальный парк Лосиный остров
Кабаны Фрося и Стёпа получили ко дню рождения Лосиного острова первый подарок. Для них обустроили новый вольер с просторным жилищем, сообщается на сайте национального парка.
«Эко-резиденция» пришлась животным по душе.
«В вольере есть деревянный домик – убежище, где можно спрятаться от ветра и дождя. Под навесом даже в самый знойный день найдётся тенистое местечко. Есть и купальное место с грязевой ванной – специально созданный небольшой водоём с грязью. Это важная часть кабаньего быта», – отмечается в сообщении.В парке объяснили, зачем кабанам грязевые ванны. Грязь помогает им регулировать температуру тела и защищает от насекомых.
Посетителей пригласили на Лосиную биостанцию понаблюдать за кабанами и оценить их обновлённые владения.