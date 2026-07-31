В парке «Лосиный Остров» дали имя новорождённой самке муфлона

31 июля 2026, 19:43

оригинал Фото: сайт национального парка «Лосиный Остров»

Сотрудники биостанции национального парка «Лосиный Остров» дали имя недавно появившейся на свет самке муфлона. Он этом сообщается на сайте нацпарка.





Детёныш родился у пары муфлонов на Лосиной биостанции 12 апреля. Теперь малышку представили посетителям и выбрали имя.

«В первый месяц жизни определить пол новорождённого сложно. Поэтому для питомца подготовили два имени – Звёздочка и Куличик, в честь Дня космонавтики и Пасхи, которые праздновали в этом году в один день. В итоге детёныша назвали Звёздочкой», – рассказали сотрудники биостанции.