В парке «Лосиный Остров» дали имя новорождённой самке муфлона
Сотрудники биостанции национального парка «Лосиный Остров» дали имя недавно появившейся на свет самке муфлона. Он этом сообщается на сайте нацпарка.
Детёныш родился у пары муфлонов на Лосиной биостанции 12 апреля. Теперь малышку представили посетителям и выбрали имя.
«В первый месяц жизни определить пол новорождённого сложно. Поэтому для питомца подготовили два имени – Звёздочка и Куличик, в честь Дня космонавтики и Пасхи, которые праздновали в этом году в один день. В итоге детёныша назвали Звёздочкой», – рассказали сотрудники биостанции.Почти сразу после рождения она стала следовать за мамой, как происходит у этих животных в природе. Чтобы спастись от хищников, новорождённые муфлоны способны карабкаться наверх, не отставая от сородичей, так как опасность может грозить повсюду, а густой травы и кустарников в горах нет. Это помогает малышам выжить и быстро адаптироваться к местности.
Звёздочка пополнила «космическую» команду биостанции. По соседству в вольерном комплексе уже живут Лунтик и Марсик.