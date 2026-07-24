Парк «Лосиный остров» подтвердил лидерство по посещаемости в России

24 июля 2026, 18:36

оригинал Фото: пресс-службе Минэкологии МО

Национальный парк «Лосиный остров» стал лидером по посещаемости среди особо охраняемых природных территорий России по итогам первого полугодия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области со ссылкой на данные Росзаповедцентра Минприроды.





Гостями парка с января по июнь стали более 2 миллионов 200 000 человек. Только в июне ООПТ привлекла свыше 400 000 человек.

«В тройку лидеров по посещаемости в первом полугодии также вошли Кисловодский национальный парк (2 миллиона 74 000 человек) и Сочинский национальный парк (1 миллион 757 000 туристов). Всего же за это время особо охраняемые природные территории федерального значения посетило уже более 9 миллионов человек», – рассказали в Минэкологии.