Парк «Лосиный остров» подтвердил лидерство по посещаемости в России
Национальный парк «Лосиный остров» стал лидером по посещаемости среди особо охраняемых природных территорий России по итогам первого полугодия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области со ссылкой на данные Росзаповедцентра Минприроды.
Гостями парка с января по июнь стали более 2 миллионов 200 000 человек. Только в июне ООПТ привлекла свыше 400 000 человек.
«В тройку лидеров по посещаемости в первом полугодии также вошли Кисловодский национальный парк (2 миллиона 74 000 человек) и Сочинский национальный парк (1 миллион 757 000 туристов). Всего же за это время особо охраняемые природные территории федерального значения посетило уже более 9 миллионов человек», – рассказали в Минэкологии.Там напомнили, что зимой «Лосиный остров» тоже возглавил список лучших, приняв более миллиона туристов и жителей Подмосковья. Это говорит о том, что всё больше людей выбирает активный и познавательный отдых на природе.
По данным мониторинга охраняемых представителей животного мира, обитающих на территории «Лосиного острова», установлено, что численность редких видов, в том числе занесённых в Красные книги России и Московской области, стабильна. В некоторых случаях она даже растёт. Так, отмечен рост поголовья краснокнижной серой утки.