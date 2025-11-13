Качество капремонта волоколамского детсада №5 проверили родители воспитанников
В Волоколамске завершается капитальный ремонт детского сада №5. Обновлённый объект осмотрели родители воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
В проверке также приняли участие представители администрации округа и подрядной организации.
«Уже сейчас видно, как преобразилось здание. В саду стало теплее, светлее и уютнее — именно так, как и должно быть», — сказала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.В рамках капремонта в здании полностью обновили пищеблок, установили новую мебель в спальнях и игровых, смонтировали современную систему пожарной безопасности. Сейчас завершаются фасадные работы и благоустройство прилегающей территории.
Отремонтированный детский сад откроется до конца текущего года.