Качество капремонта волоколамского детсада №5 проверили родители воспитанников

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

В Волоколамске завершается капитальный ремонт детского сада №5. Обновлённый объект осмотрели родители воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.



В проверке также приняли участие представители администрации округа и подрядной организации.

«Уже сейчас видно, как преобразилось здание. В саду стало теплее, светлее и уютнее — именно так, как и должно быть», — сказала глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.
В рамках капремонта в здании полностью обновили пищеблок, установили новую мебель в спальнях и игровых, смонтировали современную систему пожарной безопасности. Сейчас завершаются фасадные работы и благоустройство прилегающей территории.

Отремонтированный детский сад откроется до конца текущего года.
