Андрей Воробьев: В Подмосковье будет уже 53 проекта с использованием ИИ
В Москве проходит форум «Цифровые решения», посвящённый развитию IT-отрасли и нацпроекту «Экономика данных». В его работе принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он рассказал о цифровых проектах региона, в которых уже используют ИИ, отметили в Министерстве информации и молодежной политики региона.
Изначально Московская область начала использовать искусственный интеллект в первых 10 проектах. На сегодняшний день их уже 41, а к концу года будет 53. Первую инициативу реализовали еще во время пандемии. Робот обрабатывал звонки от жителей и буквально стал «диспетчером» в сфере здравоохранения. Сейчас цифровые помощники работают в самых разных отраслях. Например, робот Светлана обрабатывает звонки по номеру 122, помогает вызывать врача на дом, записывает на приём и продлевает рецепты.
«Наш Президент в своём Послании дал указание, что искусственный интеллект, информационные технологии должны пронизывать все отрасли. И всем, кто работает в государственном, муниципальном управлении, необходимо следовать этой логике», — отметил Андрей Воробьёв.ИИ активно используют для обеспечения безопасности и мониторинга. В Подмосковье установили более 140 камер с анализом пожароопасной обстановки в лесах. В округах работают 92 000 камер «Безопасного региона», которые распознают 15 видов нарушений — от несанкционированных свалок до ям на дорогах. За прошлый год система выявила и помогла устранить 438 000 нарушений. ИИ теперь контролирует и неправильную парковку возле контейнерных площадок. Это помогает снизить нарушения на 40%.
А еще нейросеть анализирует очереди на остановках и оперативно отдает сигнал о необходимости большего количества автобусов. В спортивных комплексах системы с ИИ отслеживают посещаемость и загруженность объектов. В школах интеллект контролирует питание через мобильное приложение «Проверки Подмосковья», распознавая блюда и проверяя соответствие меню Роспотребнадзора.
«У нас в регионе огромное количество услуг — 543 вместе с федеральными. Это выписки из домовых книг, водительские удостоверения, охотничьи билеты, справки и так далее. И кто их читает? Раньше этой работой скрупулёзно и терпеливо занимались порядка 2 000 человек. А благодаря нашему проекту с правительством Российской Федерации сегодня мы это всё передали искусственному интеллекту», — рассказал губернатор.
ИИ уже обработал 4 млн документов и 1 млн заявлений, сократив количество отказов на 20% и нагрузку на специалиста — на 10%.
В следующем году нейросеть будут активно использовать и в градостроительстве — для анализа строительства школ, детсадов, больниц и дорог. Создадут новых ИИ-ассистентов для учителей, врачей и других специалистов, снимая рутинную нагрузку с сотрудников. Телемедицина с искусственный интеллектом позволит проводить до 20% первичных приёмов, продлевать рецепты, наблюдать хронических пациентов и выдавать направления на обследования.
«Думаю, что в следующем году мы также будем расти в сфере применения ИИ. Спасибо нашим партнёрам — «Яндексу», Сберу, программистам, компаниям, которые пишут эти продукты, обучают специалистов. Все это даёт очень заметный результат. Мы полны решимости двигаться дальше в таком партнёрстве», — заключил Андрей Воробьёв.