Андрей Воробьев: В Подмосковье будет уже 53 проекта с использованием ИИ

13 ноября 2025, 13:34

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и Правительства Московской области

В Москве проходит форум «Цифровые решения», посвящённый развитию IT-отрасли и нацпроекту «Экономика данных». В его работе принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он рассказал о цифровых проектах региона, в которых уже используют ИИ, отметили в Министерстве информации и молодежной политики региона.





Изначально Московская область начала использовать искусственный интеллект в первых 10 проектах. На сегодняшний день их уже 41, а к концу года будет 53. Первую инициативу реализовали еще во время пандемии. Робот обрабатывал звонки от жителей и буквально стал «диспетчером» в сфере здравоохранения. Сейчас цифровые помощники работают в самых разных отраслях. Например, робот Светлана обрабатывает звонки по номеру 122, помогает вызывать врача на дом, записывает на приём и продлевает рецепты.





«Наш Президент в своём Послании дал указание, что искусственный интеллект, информационные технологии должны пронизывать все отрасли. И всем, кто работает в государственном, муниципальном управлении, необходимо следовать этой логике», — отметил Андрей Воробьёв.

«У нас в регионе огромное количество услуг — 543 вместе с федеральными. Это выписки из домовых книг, водительские удостоверения, охотничьи билеты, справки и так далее. И кто их читает? Раньше этой работой скрупулёзно и терпеливо занимались порядка 2 000 человек. А благодаря нашему проекту с правительством Российской Федерации сегодня мы это всё передали искусственному интеллекту», — рассказал губернатор.

«Думаю, что в следующем году мы также будем расти в сфере применения ИИ. Спасибо нашим партнёрам — «Яндексу», Сберу, программистам, компаниям, которые пишут эти продукты, обучают специалистов. Все это даёт очень заметный результат. Мы полны решимости двигаться дальше в таком партнёрстве», — заключил Андрей Воробьёв.