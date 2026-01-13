Качество воды в селе Левково улучшилось после реконструкции водозаборного узла
В селе Левково завершили реконструкцию водозаборного узла №42. Там установили станцию обезжелезивания, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
По словам главы муниципалитета Максима Красноцветова, проведён большой комплекс работ, и это качественно отразилось на подаче ресурса.
Работы стартовали в июле 2024 года и завершились в декабре 2025-го. Реконструированы павильоны двух скважин, в них полностью заменили оборудование. Отремонтировали здания насосной станции, где также установили новое оборудование.
Специалисты обновили инженерные сети, благоустроили территорию. Два резервуара чистой воды очистили и обработали. После установки нового оборудования качество воды значительно улучшилось.
Как отметили в администрации, после реконструкции производительность ВЗУ увеличилась в 2,5 раза. Водозаборный узел снабжает чистой водой более 1650 человек. Сейчас ремонтные работы проводят ещё на шести ВЗУ Пушкинского.
