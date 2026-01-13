Качество воды в селе Левково улучшилось после реконструкции водозаборного узла

13 января 2026, 19:26

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В селе Левково завершили реконструкцию водозаборного узла №42. Там установили станцию обезжелезивания, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.