Качество водоснабжения в Серпухове обсудили на совещании с Андреем Воробьевым
Качество водоснабжения в Серпухове обсудили на еженедельном совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Как отметили в администрации округа, мероприятие проходило по видеоконференцсвязи в понедельник, 16 июня.
В Серпухове работает 53 водозаборных узла. Общая протяженность сетей водоснабжения равна 674,16 километра. Шесть узлов модернизированы в рамках инвестиционной программы. Кроме того, специалисты установили три дизельных генератора.
«Также произведён монтаж станции обезжелезивания: д. Большая Городня (охват 207 человек); д. Каргашино и д. Съяново-2 (охват 323 человека); д. Волохово (охват 271 человек). На Калужском водозаборе проведены работы по реконструкции и модернизации», — сказано в сообщении.
Глава городского округа Алексей Шимко отметил, что сбоев на узлах нет, все работает штатно, вода соответствует санитарным нормам.