Качество водоснабжения в Серпухове обсудили на совещании с Андреем Воробьевым

16 июня 2025, 22:36

Фото: istockphoto/sdigital

Качество водоснабжения в Серпухове обсудили на еженедельном совещании с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Как отметили в администрации округа, мероприятие проходило по видеоконференцсвязи в понедельник, 16 июня.





В Серпухове работает 53 водозаборных узла. Общая протяженность сетей водоснабжения равна 674,16 километра. Шесть узлов модернизированы в рамках инвестиционной программы. Кроме того, специалисты установили три дизельных генератора.





«Также произведён монтаж станции обезжелезивания: д. Большая Городня (охват 207 человек); д. Каргашино и д. Съяново-2 (охват 323 человека); д. Волохово (охват 271 человек). На Калужском водозаборе проведены работы по реконструкции и модернизации», — сказано в сообщении.