По Мытищинской хорде с декабря прошлого года проехали уже более 7 млн раз
По Мытищинской хорде с момента её запуска проехали более 7 млн раз. Такие данные привели в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Движение было запущено 17 декабря 2024 года. Протяжённость дороги – 16 км. В её составе – шесть транспортных развязок, 27 заездов и съездов.
«Оплатить проезд по скоростной трассе можно с помощью транспондеров, а также на сайте концессионера по кнопке «Быстрая оплата» или через личный кабинет», – напомнили в пресс-службе.В ведомстве также предупредили, что случае неоплаты проезда в течение пяти дней взимается административный штраф в размере от 3 тыс. до 15 тыс. рублей.