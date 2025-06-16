По Мытищинской хорде с декабря прошлого года проехали уже более 7 млн раз

16 июня 2025, 18:55

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

По Мытищинской хорде с момента её запуска проехали более 7 млн раз. Такие данные привели в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Движение было запущено 17 декабря 2024 года. Протяжённость дороги – 16 км. В её составе – шесть транспортных развязок, 27 заездов и съездов.



«Оплатить проезд по скоростной трассе можно с помощью транспондеров, а также на сайте концессионера по кнопке «Быстрая оплата» или через личный кабинет», – напомнили в пресс-службе.