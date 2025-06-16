Стенд Подмосковья отмечен наградой международного туристического форума
Стенд Московской области удостоился награды V Международного туристического форума «Путешествуй!». Он стал лауреатом I степени в номинации «Лучшее визуальное оформление экспозиции», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«На стенде удалось создать летнюю атмосферу комфортного отдыха на природе, близкого к столице. Летний сезон в Подмосковье по традиции наполнен яркими культурными событиями – музыкальными, литературными, театральными фестивалями, гастрономическими ярмарками, историческими реконструкциями. Все эти мероприятия привлекают жителей и гостей региона», – отметили в министерстве.Своих объекты и программы отдыха представили подмосковные глэмпинги. Форум проходил с 10 по 15 июня на ВДНХ. Он стал площадкой для делового общения государства и бизнеса, а также туристическим фестивалем для аудитории путешественников.