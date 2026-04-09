В школе №5 в Наро-Фоминске обновляют фасад и кровлю

09 апреля 2026, 15:58

Капитальный ремонт проводят в здании школы №5, расположенном на Профсоюзной улице в Наро-Фоминске. Сейчас там занимаются кровельными, фасадными и отделочными работами. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Объект обновляют в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«В настоящее время строительная готовность здания составляет более 50%. На площадке задействованы 47 человек, используется одна единица спецтехники», — говорится в сообщении.