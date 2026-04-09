В школе №5 в Наро-Фоминске обновляют фасад и кровлю
Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт проводят в здании школы №5, расположенном на Профсоюзной улице в Наро-Фоминске. Сейчас там занимаются кровельными, фасадными и отделочными работами. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Объект обновляют в рамках подмосковной госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«В настоящее время строительная готовность здания составляет более 50%. На площадке задействованы 47 человек, используется одна единица спецтехники», — говорится в сообщении.По программе капремонта в школе переделают фасад, крышу и входные группы, проведут отделку помещений, заменят системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электроснабжения, окна и двери, а также оборудование и мебель.
Работы завершат в текущем году.