В Подмосковье упростили условия заключения социального контракта участникам СВО
В Московской области уточнили правила оформления социального контракта для участников спецоперации, желающих заняться предпринимательской деятельностью. Соответствующий закон приняли на очередном заседании депутаты Мособлдумы.
Во-первых, отменён ценз по среднедушевому доходу.
«Теперь он не учитывается, что расширяет круг получателей. Во-вторых, если боец получил первую или вторую группу инвалидности, подать за него пакет документов и вести дело может супруга. А центры «Мой бизнес» проконсультируют по всем возникающим вопросам. Это позволит семье оперативно получить финансовую поддержку государства», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Таким образом, среди условий для заключения социального контракта между участником СВО и органом социальной защиты населения – статус безработного и рекомендательное письмо из Фонда «Защитники Отечества».