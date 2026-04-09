Пять подмосковных парков стали лауреатами Всероссийской премии

09 апреля 2026, 16:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Оргкомитет III Всероссийской парковой премии «Парки России» объявил лауреатов в категории «Парк года». Подмосковье стало лидером по числу заявок, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





В этом году на участие в премии подали 459 заявок в 32 номинациях, в том числе 35 заявок – из Московской области.

«Парки Московской области заняли призовые места в нескольких номинациях: в номинации «Спортивный парк» – Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха; в номинации «Мемориальный парк» – Парк Победы города Наро-Фоминска; в номинации «Парк в лесу / лесопарк» – лесопарк «Соколиная гора» в Истре и Вишняковский лесопарк в Балашихе; в номинации «Парк у воды» – Свердловский парк в Лосино-Петровском», – рассказали в ведомстве.