Кадеты из Подмосковья приняли участие во втором областном слете

19 апреля 2026, 17:33

Фото: пресс-служба Министерства образования Московской области

17 апреля в кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина в городе Фрязино прошел второй областной слет кадетов школ Московской области «Кадетская доблесть». Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.











В ходе слета команды прошли несколько испытаний: полоса препятствий, оказание первой помощи, тактическая медицина, стрельба из пневматической винтовки, смотр-конкурс строя и песни, историческая викторина, надевание защитного костюма Л-1 и работа с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Участники также показали свои знания в области туризма и военной подготовки.



По итогам соревнований победителем в возрастной категории 13-15 лет стала команда «Кадеты, вперед» из школы №18 города Электросталь. В категории 16-17 лет первое место заняла команда «Люберецкие кадеты» из «Кадетской школы» городского округа Люберцы. Результаты будут опубликованы на сайте «Кадетская доблесть» . В мероприятии приняли участие более 600 учеников 7-11 классов из 60 школ Московской области. На торжественной церемонии открытия выступили почетные гости: заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Нина Мажаева и советник главы, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО городского округа Фрязино Иван Корохов. Завершилась церемония торжественным шествием — парадом кадетов.





Победителям и призерам вручили дипломы, грамоты и памятные подарки. В конце мероприятия кадеты спели песню «Служить России».



Пресс-служба ведомства подчеркнула, что кадетские школы и классы в Подмосковье готовят достойных граждан и патриотов, воспитывая дисциплину и любовь к Родине.