С праздником труда поздравили специалистов отрасли городского хозяйства Подмосковья

19 апреля 2026, 15:48

Минчистоты: работников городского хозяйства Подмосковья поблагодарили за труд

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

На площадке Центра культуры имени Г.В. Калиниченко в Ногинске прошло торжественное мероприятие, посвящённое Празднику труда. В ходе церемонии чествовали специалистов различных отраслей и представителей трудовых династий. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова открыла мероприятие приветственным словом. Она поздравила присутствующих и вручила ведомственные награды сотрудникам городского хозяйства. Также Викулова выделила три трудовые династии Богородского округа.



Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко подчеркнул, что работники остаются незаменимыми.





«Наши передовые труженики – люди разных профессий, званий и рода деятельности. Хочу отметить специалистов городского и жилищно-коммунального хозяйства – это инженеры, механики, водители. Все задействованы в разных направлениях, но каждый по-своему важен и незаменим. Пока люди спят — они на смене, пока город отдыхает — они на посту. Сейчас у нас уже идет месяц чистоты и порядка в регионе, все силы и средства мобилизованы на уборку дворов и общественных пространств. Радостно видеть, что к этой работе привлечены и наши больницы, школы, детские сады, водоканалы. Это отличная традиция, которую надо сохранять», — добавил он.





Праздник был отмечен насыщенной концертной программой. На сцене выступили различные творческие коллективы, демонстрируя свои вокальные и танцевальные номера. Всем специалистам выразили признательность за их труд, пожелали крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных достижений.