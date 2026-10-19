Кадеты Подмосковья победили на международном слёте-турнире

19 октября 2026, 15:04

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Команда «От винта» кадетской школы-интерната с первоначальной лётной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина из округа Фрязино одержала победу на международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.





Турнир проводился в рамках XIV слёта кадетов России и ближнего зарубежья «Кадетское содружество». Ребята демонстрировали свои знания и навыки и обменивались опытом.





«В ходе слёта его участники в течение нескольких дней соревновались в военно-прикладных, интеллектуальных, творческих и спортивных дисциплинах», — говорится в сообщении.