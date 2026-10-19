В Павловском Посаде торжественно отпраздновали 140-летие Лицея №1

19 октября 2026, 14:43

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Доме культуры «Филимоновский» отметили 140-летний юбилей Лицея №1. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.





История лицея началась в 1886 году с земской школы в деревне Филимоново, которая сегодня является одним из микрорайонов муниципалитета. Лицей №1 – это крупный образовательный комплекс, в который входят школы №24 и №7, детсад №23 и Эколого-биологический центр.



Коллектив состоит из 60 учителей, 12 воспитателей и 12 педагогов дополнительного образования. В учреждении обучаются 1000 школьников и воспитываются более 200 дошколят. Свыше 90% лицеистов охвачены дополнительным образованием.

«Результаты работы говорят за себя. Три года подряд лицей входит в «зелёную зону» рейтинга школ Московской области. Он занял третье место среди школ округа по итогам 2025-2026 учебного года. В текущем году это одна из четырёх лучших школ в области по показателю «Социальная активность». За годы существования школа обучила тысячи успешных выпускников. Среди них – двукратный чемпион мира по летнему биатлону Андрей Прокунин», – рассказали в администрации.