Подмосковный пловец Гирев получил награду на третьем этапе Кубка мира

19 октября 2026, 14:53

оригинал Иван Гирев (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Иван Гирев из Видного завоевал бронзовую медаль на третьем этапе Кубка мира по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходили в столице Казахстана Астане с 15 по 17 октября. В них приняли участие сильнейшие спортсмены из разных стран.





«Подмосковный пловец занял третье место по итогам заплыва на дистанции 200 метров вольным стилем. Золотую медаль в это дисциплине выиграл представитель Китая, а серебряную медаль получил представитель США», — говорится в сообщении.