Подмосковный пловец Гирев получил награду на третьем этапе Кубка мира
Иван Гирев из Видного завоевал бронзовую медаль на третьем этапе Кубка мира по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования проходили в столице Казахстана Астане с 15 по 17 октября. В них приняли участие сильнейшие спортсмены из разных стран.
«Подмосковный пловец занял третье место по итогам заплыва на дистанции 200 метров вольным стилем. Золотую медаль в это дисциплине выиграл представитель Китая, а серебряную медаль получил представитель США», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что на втором этапе Кубка мира по плаванию в Ташкенте Гирев завоевал серебряную медаль в заплыве на 200 метров вольным стилем и бронзовую — на стометровке вольным стилем.