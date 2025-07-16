Кадетское образование в Московской области охватывает более 9 тыс. человек

16 июля 2025, 13:11

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В Московской области работают пять общеобразовательных организаций кадетской направленности, а в 122 школах есть кадетские классы. Всего кадетским образованием охвачено более 9 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.







«Программа обучения в кадетских классах нацелена на подготовку обучающихся к военной службе, а также на обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физического развития детей и подростков. Для привлечения в кадетские классы общеобразовательные организации проводят дни открытых дверей, родительские собрания, организуют встречи с успешными выпускниками», – отметили в ведомстве.