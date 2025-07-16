Кадетское образование в Московской области охватывает более 9 тыс. человек
В Московской области работают пять общеобразовательных организаций кадетской направленности, а в 122 школах есть кадетские классы. Всего кадетским образованием охвачено более 9 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья.
«Программа обучения в кадетских классах нацелена на подготовку обучающихся к военной службе, а также на обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физического развития детей и подростков. Для привлечения в кадетские классы общеобразовательные организации проводят дни открытых дверей, родительские собрания, организуют встречи с успешными выпускниками», – отметили в ведомстве.Там добавили, что во всех школах Московской области для обучающихся 6-11 классов реализуется курс внеурочной деятельности по профориентации «Россия – мои горизонты». В рамках курса в 2024/2025 учебном году рассматривали темы, в которых затрагивались вопросы по определению будущей профессии, в том числе военной: «Россия безопасная: военно-промышленный комплекс», «Россия безопасная: вооруженные силы, гражданская оборона», «Россия безопасная: полиция, противопожарная служба, служба спасения, охрана».
В список кадетских школ Подмосковья входят кадетская школа-интернат с первоначальной лётной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А.И. Покрышкина (Фрязино); кадетская школа-интернат «Первый Рузский казачий кадетский корпус имени Л.М. Доватора» (Руза); школа-интернат «Кадетский корпус» (Химки); Воскресенская кадетская школа; Кадетская школа (Люберцы) и Радумльский лицей-интернат (Солнечногорск).